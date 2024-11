IBE 2024 chiude con boom di presenze. Focus su mobilità condivisa e interconnessa

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Si è conclusa oggi, l’appuntamento di riferimento cheha dedicato al settore del trasporto collettivo, ospitato gli spazi espositivi della Fiera di Rimini. L'edizione 2024 è stata un, con un forte aumento dei(+90%), del numero degli(+58%) e delle(+11%) su un superficie di 31.560 metri quadrati (+32%).e oltre 370 persone hanno effettuato almeno un test drive nelle tre giornate. Molto interesse hanno riscosso iche hanno animato i tre giorni ed hanno visto la partecipazione di. Forte attenzione anche da parte della stampa, con una partecipazione del, a conferma della vocazione sempre più internazionale dell'esposizione.IBE si conferma unsempre piùcon percorsi innovativi per una mobilità interconnessa, integrata e condivisa. Questa edizione è stata anche arricchita da, il primo Forum Nazionale della mobilita` condivisa, realizzato in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e il supporto tecnico dell’Osservatorio Nazionale della sharing mobility e di Euromobility con l'obiettivo di unire gli sforzi verso una mobilità sostenibile e interconnessa.: IVECO BUS, Irizar, Sitcar Mobility Vehicles, Scania, Volvo Buses e Otokar, MAN, Isuzu Bus Italia, King Long, Troiani, Gruppo D’Auria, INDCAR e molti altri player di rilievo internazionale . Da sottolineare anche i main partner di Intermobility future Ways: RFI, Trenitalia, Deloitte, Nordcom, Corrente (gruppo TPER) e Lime.Nel corso di IBE 2024 sono stati proclamati i, dedicato alle eccellenze italiane e internazionali nel campo dell’innovazione sostenibile. Diviso in due categorie, il riconoscimentodelle aziende espositrici e le start-up presenti nell’Innovation District, ovvero:IBE è organizzata in collaborazione con AN.BTI Confcommercio e ASSTRA e ha avuto il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Emilia Romagna, Comune di Rimini e Provincia di Rimini, Cassa Depositi e Prestiti, Associazione Nazionale Comuni Italiani e della Commissione Europea, ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori).