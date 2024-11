Seduta positiva a New York. Male il tech con Alphabet e Nvidia

Alphabet

(Teleborsa) -è in ribasso dopo che il Dipartimento di Giustizia ha chiesto a un giudice che Google venda il suo browser Chrome e prenda altre misure per porre fine al suo monopolio sulla ricerca online.è debole nonostante risultati trimestrali migliori del previsto e una solida guidance, per il rallentamento della crescita dei ricavi rispetto ai trimestri precedenti.Sul, lesettimanali sono state inferiori alle aspettative, mentre le richieste continuative di sussidio sono salite al massimo degli ultimi tre anni. Tra chi ha rilasciato iprima della campanella,ha previsto un calo dell'utile maggiore delle attese nell'esercizio 2025.haper la prima volta, grazie all'ottimismo sul sostegno di Trump alle criptovalute. Secondo indiscrezioni ella stampa statunitense, il team di transizione di Trump ha iniziato a discutere se creare un incarico alla Casa Bianca dedicato alle politiche per gli asset digitali.Intanto, gli investitori continuano a interrogarsi sulla. I mercati stanno scontando una probabilità del 55,7% che la Fed abbassi i costi di prestito di 25 punti base il mese prossimo, in calo rispetto al 72,2% di appena una settimana fa, secondo il FedWatch di CME. Ieri, duehanno esposto visioni contrastanti su dove potrebbe dirigersi la politica monetaria statunitense, con Michelle Bowman che ha espresso cautela e Lisa Cook che è stata più fiduciosa sul prosieguo dell'allentamento.Guardando ai, ilmostra una plusvalenza dell'1,22%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.953 punti. Leggermente positivo il(+0,46%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,27%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,42%),(+1,39%) e(+1,27%). Il settore, con il suo -1,89%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+5,04%),(+3,06%),(+2,58%) e(+2,46%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,52%. Calo deciso per, che segna un -1,56%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,21%.(+15,45%),(+7,04%),(+5,30%) e(+4,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,78%. Scende, con un ribasso del 5,82%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,96%.