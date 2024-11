Vam Investments lancia Gym Nation Italia per consolidare settore dei fitness club

(Teleborsa) -, operatore italiano di private equity, ha annunciato il, una nuova iniziativa di consolidamento nel settore dei fitness club. Il progetto prende il via con l'acquisizione delle prime 21 palestre dei gruppi, e punta ad aggregare il settore delle palestre e fitness club in Italia, ancora molto frammentato.Con 10 palestre e oltre 45.000 iscritti, Orange è il club di riferimento a Torino. Egosistema, con 11 centri fitness e 26.000 iscritti nelle principali città italiane come Roma, Milano e Bologna, offre un approccio diversificato con una proposta che spazia dalla fascia mid-market con le palestre a marchio Palestre Italiane, alla fascia premium, grazie al marchio di lusso Prime.Gym Nation Italia vuole consolidare la propria presenza geografica sul territorio nazionale attraversoPer guidare il progetto, Vam Investments ha costituito un, capitanato da Luca Sommaruga, già responsabile commerciale e finanziario per l'Europa in Virgin Active. Al suo fianco opereranno Francesco Iezzoni, CEO di Egosistema, che assumerà il ruolo di Group COO di Gym Nation Italia, Cesare Fornasero, CEO di Orange, come responsabile del Business Development, Ezio Donato, attuale direttore commerciale di Virgin Active, che ricoprirà il ruolo di CCO e Vittorio Scotti, attuale Head of Digital di Virgin Active, che ricoprirà il ruolo di CTO."Con Gym Nation Italia intendiamo replicare il successo delle nostre precedenti esperienze di consolidamento, questa volta nel settore fitness, dove vediamo un potenziale di crescita eccezionale e opportunità di valorizzazione delle competenze nel mercato", ha dichiarato