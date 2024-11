Wall Street positiva nonostante debolezza big tech

Dow Jones

(Teleborsa) - A, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,06%, a 43.870 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.949 punti. In moderato rialzo il(+0,36%); pressoché invariato l'(+0,15%).è scesa dopo che il Dipartimento di Giustizia ha chiesto a un giudice che Google venda il suo browser Chrome e prenda altre misure per porre fine al suo monopolio sulla ricerca online., in una seduta volatile, ha chiuso in rialzo dopo risultati trimestrali migliori del previsto e una solida guidance, per il rallentamento della crescita dei ricavi rispetto ai trimestri precedenti.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,75%),(+1,27%) e(+1,24%). Il settore, con il suo -1,73%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+3,60%),(+3,12%),(+2,58%) e(+2,47%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,24%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,83%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,84%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,50%.Tra i(+11,91%),(+7,05%),(+6,19%) e(+4,47%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,69%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,74%. In perdita, che scende del 4,56%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,42%.