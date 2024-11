Borse europee contrastate. A Piazza Affari focus sulle banche

Banco BPM

(Teleborsa) -, a fronte di un panorama contrastato nel resto dell'Europa. In una giornata povera di spunti dal fronte macroeconomico, l'attenzione degli investitori si è riversata sulle banche, dopo la mossa di Unicredit che ha lanciato un’offerta pubblica di scambio del valore di oltre 10 miliardi di euro suSullo sfondo, restano in focus le banche centrali, in particolare la BCE, da cui gli addetti ai lavori si attendono, a dicembre, un taglio del costo del denaro di 50 punti base, dopo che gli indici PMI hanno evidenziato a novembre un peggioramento dell'attività manifatturiera e anche di quella dei servizi.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,56%. L'è in calo (-0,96%) e si attesta su 2.683 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 71,19 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +124 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,52%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio, che negozia con un +0,1%, eè stabile, riportando un moderato -0,18%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,54%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 35.474 punti.di Milano, troviamo(+3,28%),(+2,18%),(+2,02%) e(+1,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,57%.scende del 2,19%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,33%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,31%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,99%),(+1,84%),(+1,69%) e(+1,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,59%.Calo deciso per, che segna un -2,37%.