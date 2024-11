Borse europee positive. Milano in rosso con tonfo UniCredit dopo offerta su BPM

Unicredit

(Teleborsa) -, penalizzata dache perde quasi il 5% dopo l' annuncio di un'offerta di acquisto su. Fanno meglio i mercati americani, dopo la scelta di Scott Bessent come segretario al Tesoro da parte di Donald Trump, con un probabile approccio graduale e non aggressivo sui temi dei dazi e dell’espansione fiscale. Sul fronte macroeconomico, ina novembre l'sulla fiducia delle imprese si è attestato a 85,7 punti, contro 86,1 attesi e 86,5 precedenti (alla flessione hanno contribuito sia il giudizio sulla situazione corrente che quello sulle aspettative).Leggera crescita dell', che sale a quota 1,047. Giornata da dimenticare per l', che scambia a 2.634,3 dollari l'oncia, ritracciando del 2,75%. Giornata da dimenticare per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 69,58 dollari per barile, con un ribasso del 2,33%.Balza in alto lo, posizionandosi a +126 punti base, con un incremento di 3 punti base, con ilpari al 3,46%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,43%,avanza dello 0,36%, e piatta, che tiene la parità.Prevale la cautela in chiusura a, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,20%, mentre, al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 35.604 punti, sui livelli della vigilia. In denaro il(+0,87%); sulla stessa linea, buona la prestazione del(+1%).Ilnella seduta del 25/11/2024 a Piazza Affari è stato pari a 6,42 miliardi di euro, con un incremento di ben 3.624,8 milioni di euro, pari al 129,62%, rispetto ai precedenti 2,8 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,51 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,91 miliardi.di Milano, troviamo(+5,48%),(+4,55%),(+3,33%) e(+3,25%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,77%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,23%. Scivola, con un netto svantaggio dell'2,00%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,78%.Tra i(+4,13%),(+3,96%),(+3,69%) e(+3,68%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,88%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,71%.scende del 2,13%. Calo deciso per, che segna un -1,97%.