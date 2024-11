Formula 1, accordo con GM/Cadillac per 11° team in griglia dal 2026

Liberty Media

General Motors

(Teleborsa) - La competizione motoristica, controllata da, ha raggiunto un accordo di massima con(GM) per supportare l'Formula 1 ha mantenuto un dialogo con General Motors e i suoi partner presso TWG Global in merito alla fattibilità di un ingresso in seguito alla valutazione commerciale e alla decisione presa dalla Formula 1 nel gennaio 2024, si legge in una nota. Nel corso di quest'anno, hanno chiarito il loro impegno a brandizzare l'undicesimo team GM/Cadillac e che"Con i piani di crescita continua della Formula 1 negli Stati Uniti, abbiamo sempre creduto che accogliere un marchio statunitense di grande impatto come GM/Cadillac sulla griglia e GM come futuro fornitore di power unit avrebbe potuto portare ulteriore valore e interesse allo sport", ha commentato"L'impegno di General Motors e Cadillac in questo progetto è una dimostrazione importante e positiva dell'evoluzione del nostro sport - ha detto- Non vediamo l'ora di vedere i progressi e la crescita di questa candidatura, certi della piena collaborazione e del supporto di tutte le parti coinvolte"."Come apice degli sport motoristici, la F1 richiede innovazione ed eccellenza che superano i limiti - ha dichiarato- È un onore per General Motors e Cadillac unirsi alla serie di corse più importante al mondo e ci impegniamo a competere con passione e integrità per elevare lo sport per gli appassionati di corse in tutto il mondo. Questo è un palcoscenico globale per noi per dimostrare l'esperienza ingegneristica e la leadership tecnologica di GM a un livello completamente nuovo".