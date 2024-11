Seri Industrial, downgrade di Intermonte. Acquisto IIA ha "diversi svantaggi"

Intermonte

Seri Industrial

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 7,20 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici, e ha tagliato anche ilsul titolo a "" da "Buy".Gli analisti considerano Seri Industrial come un player pronto a trarre vantaggio dalla transizione green, con un valore significativo da sbloccare dall'esecuzione di successo dei suoi progetti T1 e, soprattutto, T2. Sebbene l'opportunità a lungo termine rimanga, il downgrade è motivato con l'e con le. In particolare, vedono diversi svantaggi nell'accordo, che metteranno ulteriormente a dura prova l'esecuzione del piano industriale di Seri in termini sia di focus che di finanze."Sappiamo che l'inversione di tendenza prevede un programma di ristrutturazione e un rilancio commerciale anche attraverso l'aiuto di un partner cinese (identità ancora sconosciuta) - si legge nella ricerca - Sebbene comprendiamo il punto di vista del management, riteniamo che l'accordo presenti: i) IIA ha una lunga storia di risultati negativi; ii) Seri non ha esperienza nella produzione di autobus, il che riduce la portata delle sinergie, mentre batterie specifiche sono ancora in fase di sviluppo; iii) sebbene l'asset dovrebbe avere un NFP neutro alla YE24, l'inversione di tendenza metterà ulteriormente a dura prova l'esecuzione del piano industriale di Seri; iv) gli operatori che operano nel settore hanno una scala, un portafoglio e una portata molto più ampi".Il taglio del TP riflette quindi l'inclusione di IIA nelle previsioni (anche se migliora significativamente nei prossimi anni, l'aspettativa è che rimanga in rosso) e l'. Non viene apportata alcuna modifica alle proiezioni T2, sebbene i progressi sembrino essere in ritardo, e non includono ancora P2P.