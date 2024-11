Banche di importanza sistemica globale stabili a 29. Credit Agricole sale nella lista

Credit Agricole

(Teleborsa) -sale escende nell'elenco delle banche di importanza sistemica globale, mentre il numero totale degli istituti rimane invariato a 29. È quanto emerge dall'elenco 2024 delle, pubblicato dale stilato utilizzando i dati di fine 2023.Il numero di banche identificate come G-SIB rimane a 29;. Tuttavia, rispetto all'elenco delle G-SIB pubblicato nel 2023, Crédit Agricole è passato dal bucket 1 al bucket 2 (corrispondente a un requisito patrimoniale più elevato), mentre Bank of America è passata dal bucket 3 al bucket 2 (corrispondente a un requisito patrimoniale più basso).Le G-SIB sono assegnate a bucket corrispondenti adalle autorità nazionali in conformità con gli standard internazionali. I requisiti di buffer di capitale stabiliti dall'elenco del 2024 entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.Scendendo nei dettagli, nel, il più alto, non rientra nessun istituto. Nelc'è solo. Nelci sonoNelci sono: Agricultural Bank of China,, Bank of China,, China Construction Bank,, Industrial and Commercial Bank of China, Mitsubishi UFJ FG eNel primo livello, quello più numeroso, ci sono: Bank of Communications (BoCom),, Groupe BPCE,, Mizuho FG,, Sumitomo Mitsui FG,Undi G-SIB sarà pubblicato a novembre 2025.