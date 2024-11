BasicNet e Permira scelgono Luca Lo Curzio come futuro CEO di K-Way

BasicNet

(Teleborsa) - In seguito all' investimento strategico di Permira in K-Way,e Permira hanno individuatoqualeLuca Lo Curzio, che assumerà l'incarico a partire dalla data di perfezionamento dell'operazione a seguito del ricevimento delle consuete autorizzazioni regolamentari, prevista per il primo trimestre del 2025, vanta, durante i quali ha rivestito ruoli di leadership in alcune delle più importanti aziende del settore. Dal 2001 ha maturato una carriera di successo presso L'Oréal, Danone, Bain & Company, Luxottica,e Jil Sander, dove attualmente ricopre il ruolo di CEO.Sotto la guida di Luca Lo Curzio, K-Way mira a consolidare il suo posizionamento nei mercati chiave come Italia e Francia, accelerando al contempo l'e il potenziamento delle"Siamo molto felici di aver individuato un CEO di comprovato successo come Luca e siamo entusiasti di vedere come guiderà K-Way in futuro - hanno detto Alessandro and Lorenzo Boglione, Vicepresidenti Esecutivi di BasicNet e attuali co-CEO di K-Way - Luca è un vero fan del marchio e ha una. Siamo pienamente allineati sul percorso da seguire e non vediamo l'ora di vederlo portare il marchio al livello successivo"."Dal nostro primo incontro con Luca, abbiamo condiviso la stessa ambizione per K-Way, essendo convinti del suo, oltre all'opportunità di continuare il suo percorso di crescita grazie alla forte connessione con una clientela ampia e diversificata", hanno detto Francesco Pascalizi, Partner e Head of Italy di Permira, e Sebastien Floch, Principal e Head of France di Permira.