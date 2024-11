Franchetti, accordo per acquisire Matildi+Partners per massimi 4,2 milioni di euro

Franchetti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella manutenzione di reti infrastrutturali, ha sottoscritto un. Si tratta di una società con sede a Bologna che svolge attività di progettazione strutturale, manutenzione e consulenza tecnica, nonché di monitoraggio strutturale e di coordinamento della sicurezza nel campo delle opere (ponti e viadotti), sia nuove che esistenti. Formalmente costituita nel 2023, Matildi+Partners raccoglie l'eredità delle attività professionali curate dal Prof. Giuseppe Matildi in qualità di Studio Matildi e, ancor prima, dal padre Pietro (fondazione 1950).Il capitale sociale di Matildi è diviso tra i due partner Giuseppe Matildi (60%) e Carlo Vittorio Matildi (40%). Al 31 dicembre 2023 Matildi+Partners ha generatodelle vendite per 1.488.049 euro, unpari a 491.006 euro, un utile pari a 438.632 euro, un indebitamento finanziario netto pari a 623.264 euro, un patrimonio netto pari a 529.145 euro.L'acquisizione permette al gruppo Franchetti diingegneristici e competenze tecnologiche, soprattutto per quanto riguarda la gestione complessiva delle strutture e dei ponti in acciaio, si legge in una nota."Il nostro impegno nel campo dell'M&A non si conclude qui - ha detto l'- Continueremo a esplorare nuove opportunità, anche a livello internazionale, per sostenere i piani di crescita del gruppo e rafforzare la nostra leadership"Indicativamente il 2 dicembre 2024 sarà perfezionato il trasferimento del 67% del capitale sociale della target da parte di Giuseppe Matildi per una quota pari al 32% del capitale e da parte di Carlo Vittorio Matildi per una quota pari al 35% del capitale. Il 30 giugno 2027 sarà perfezionato il trasferimento della restante parte del capitale sociale. Ilper l'acquisizione è fissato in, corrispettivo basato su multipli pari a circa 6 volte il multiplo EV/EBITDA rispetto ai valori attesi nell'esercizio corrente (sia per PFN sia per EBITDA).