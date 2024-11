Guerriero (Start Magazine): "vent'anni di criteri ESG. Necessario ripensarli?"

(Teleborsa) - "La ricerca a cura dell'Istituto per la cultura dell'innovazione che presentiamo oggi sul tema deglitratteggia un bilancio di quanto accaduto negli ultimi vent'anni. I criteri di ESG sono nati nel 2004 ad opera delle dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e hanno in qualche modo caratterizzato la vita degli investitori finanziari degli ultimi vent'anni. La ricerca apre un quadro completo su quanto realizzato in Europa, in Italia e negli Stati Uniti, ma soprattutto offre al lettore la possibilità di valutarne l'impatto sulla società, sull'ambiente, sulla vita delle società finanziarie e su quanto fatto anche all'interno della società". Così, direttore editoriale di Start Magazine, in occasione della presentazione della ricerca ""."Quello che ci preme mettere in evidenza all'interno di questa ricerca – ha aggiunto Guerriero –, è come cambierà l'approccio rispetto ai criteri ESG da parte dei grandi fondi di investimento da parte degli Stati, soprattutto degli, ma soprattutto anche deglidopo l'elezione dialla Casa Bianca"."Quello che ci chiediamo, infine, nella ricerca è se si può continuare ad attuarecosì stringenti e però poco misurabili in alcuni settori, oppure se bisogna ripensare del tutto la vita di questi criteri a beneficio non soltanto di coloro che investono ma anche deiper gli utenti finali", ha concluso il direttore di Start Magazine.