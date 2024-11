Riforma 231/2001, AIGA: "necessaria revisione dopo entrata in vigore direttiva Ue"

(Teleborsa) - "A più di vent’anni dalla sua entrata in vigore, è necessario mettere mano alsulla, anche alla luce della recente entrata in vigore della Direttiva UE n. 1203/2024 sulla tutela penale dell’ambiente, affinché si possano garantire maggiori certezze nell’applicazione della norma sulla responsabilità degli enti per le imprese e per gli operatori del diritto". Lo ha affermato, presidente AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) a margine dell’incontro di una delegazione AIGA con il presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulle Attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, Jacopo Morrone.ha illustrato la proposta di revisione del D. Lgs. n. 231/2001 elaborata dal dipartimento "231 & Compliance" della Giunta Nazionale, coordinata dall’avvocato Antonio Valentini. Laè nata a seguito ai lavori del Convegno, organizzato in collaborazione con la Commissione e l’Università di Bologna-Dipartimento Scienze Giuridiche, intitolato "Reati ambientali e prospettive di riforma del D,Lgs 231/2001.Giuristi, legislatori e imprese a confronto", svoltosi a Milano Marittima il 14 giugno scorso.