Vendite sull'equity europeo, Milano inclusa

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Brunello Cucinelli

Generali Assicurazioni

Snam

Saipem

Stellantis

Pirelli

Campari

ENI

Digital Value

El.En

Ferretti

Alerion Clean Power

MFE B

MFE A

(Teleborsa) -, incluso il listino milanese, sui timori di imposizione di dazi anche sull'Europa da parte di Donald Trump. Il Presidente eletto ha annunciato che aggiungerà dati per un ulteriore 10% sui prodotti importati dalla Cina e dazi fino al 25% sull'import da Messico e Canada. Bilancio positivo per la borsa americana, dove l'vanta un progresso dello 0,31%. C'è attesa per la pubblicazione delle minute del FOMC, il braccio operativo della Federal Reserve, relative all'ultima riunione di politica monetaria della banca centrale americana.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,048. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.629,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,62%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +125 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,45%.piccola perdita per, che scambia con un -0,56%, tentenna, che cede lo 0,40%, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,87%. A Piazza Affari, ilè in calo (-0,78%) e si attesta su 33.168 punti in chiusura; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 35.328 punti, ritracciando dello 0,78%.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 26/11/2024 è stato pari a 2,97 miliardi di euro, in calo del 53,97%, rispetto ai 6,45 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,91 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,52 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+1,73%),(+1,58%),(+1,37%) e(+1,26%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,79%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,58%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,45%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,07%.di Milano,(+8,16%),(+3,77%),(+2,16%) e(+1,54%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,16%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,01%.