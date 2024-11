Wall Street positiva con occhi su mosse Trump. Nuovo record per Dow Jones

Dow Jones

(Teleborsa) - A, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,99%, a 44.737 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso, e segnano un nuovo record; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.987 punti. Senza direzione il(+0,14%); sulla stessa linea, pressoché invariato l'(+0,15%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+0,99%),(+0,94%) e(+0,90%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -2,01%.Il mercato ha accolto con favore la scelta dicomedegli Stati Uniti da parte di Donald Trump, con la nomina del gestore di hedge fund che ha alleviato le preoccupazioni sul programma inflazionistico del nuovo presidente. Tuttavia, in serata, Trump ha annunciatodel 25% sui prodotti provenienti da, oltre a un'ulteriore imposta del 10% sui prodottiTra i(+2,55%),(+2,53%),(+2,40%) e(+2,20%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,23%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,04%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,85%.Tra i(+6,91%),(+6,20%),(+5,08%) e(+4,98%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,21%. Pesante, che segna una discesa di ben -3,93 punti percentuali. Calo deciso per, che segna un -3,64%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,11%.