Moderate perdite a Wall Street

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,29%; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 5.999 punti. In ribasso il(-0,89%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,40%.Sul fronte macroeconomico, il prodotto interno lordo è stato confermato in aumento del 2,8%, nel terzo trimestre, in linea con le attese degli analisti. Nel periodo, anche l'inflazione PCE è stata confermata all'1,5%, in linea con la prima lettura, dopo il 2,5% del trimestre precedente, quello sul PCE "core" al 2,1%, contro il 2,2% delle attese e della prima lettura, dopo il 2,8% dei tre mesi precedenti. Dal mercato del lavoro, le richieste di sussidio ala disoccupazione sono calate di 2mila unità, portandosi a quota 213.000, minimo da sette mesi.In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,38%) e(-0,51%).Tra i(+2,15%),(+1,42%),(+1,36%) e(+1,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,37%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,99%.scende dell'1,57%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+3,19%),(+3,10%),(+2,86%) e(+2,04%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,90%.In apnea, che arretra del 5,84%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,22%.