Partite Iva: proroga al 16 gennaio 2025 per il secondo acconto delle imposte

(Teleborsa) - Nel quadro dei lavori per la conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ilche prevede, per i titolari di partita Iva che nell'anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare, ladel termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.Lo rileva il ministero dell'Economia con una nota. La proroga, si legge, non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.