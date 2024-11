Scatta il cessate il fuoco in Libano. Biden: "Presto accordo anche per Gaza"

(Teleborsa) -, frutto dell'accordo raggiunto ieri ed annunciato in contemporanea dal Presidente americanoe dal premier israeliano. I due leader hanno parlato al telefono e raggiunto l'intesa, che lascia a Israele piena libertà d'azione.La tregua pone fine a due mesi di guerra ininterrotta fra Israele e Hezbollah. La tregua, ma il leader israeliano ha già chiarito che dipenderà da quel che succede sul campo., ha spiegato Biden, aggiungendo che "non ci saranno truppe americane nel sud del Libano".Il Presidente americano ha anche anticipato che ", gli Stati Uniti lanceranno unainsieme a Turchia, Egitto, Qatar, Israele e altri Paesi,ed ala liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas". Il segretario di Stato Usaè parso fiducioso ed ha dichiarato che che l'accordoFrattanto, il premier libanese, commentando il cessate il fuoco, ha affermato che si tratta diPrima dell'annuncio ufficiale della tregua da parte dei due leader da Washington e Tel Aviv,, affermando che serve per affrontare la minaccia israeliana, rifornirsi di armi e separare i fronti per isolare Hamas. "Se Hezbollah viola l'accordo e tenta di riarmarsi, colpiremo", ha avvertito.