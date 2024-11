Borsa di Milano positiva con le altre Borse europee. Denaro su auto e banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, orfani di Wall Street che è rimasta chiusa per la festività del Ringraziamento. Gli acquisti hanno interessato anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa scia rialzista degli altri listini europei, sostenuta da auto e banche.In una giornata caratterizzata da, l'attenzione si è concentrata su temi prettamente interni. Così in, dove lo, sulla scia delle incertezze relative all'approvazione della Manovra economica ed alla stessa tenuta del Governo Barnier.A Milano si sono messe in luce le auto, dopo che il Ministro Adolfo Urso ha confermato la presentazione di un "non-paper" assieme ad altri sei paesi europei, per chiedere l'anticipo della revisione delle norme sulle emissioni al 2025.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,056. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.641,5 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 68,8 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +117 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,35%.buona performance per, che cresce dello 0,85%, piatta, che tiene la parità, recupera terreno, che cresce di un modesto +0,51%, diopo esser rimasta sotto pressione la vigilia., con ilche ha messo a segno un +0,51%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 35.428 punti. Sopra la parità il(+0,58%); sulla stessa linea, sale il(+0,77%).di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 4,23%.Su di giri(+3,97%)sui rumors relativi ad un interesse di CDP per RNI.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,12%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,97%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,40%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,2%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,04%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,79%.del FTSE MidCap,(+7,72%),(+3,05%),(+2,06%) e(+1,65%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,17%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,04%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,31%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,69%.