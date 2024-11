Borsa Milano prosegue in rialzo. Bene le altre borse UE senza Wall Street

spread

(Teleborsa) -, orfani di Wall Street che oggi resterà chiusa per laL'assenza di particolari dati macroeconomici e del mercato americano vedonorispetto ai consueti volumi giornalieri, mentre si ragiona suCosì la, che sta scontando lee vede salire il rendimento dell'OAT al 3% e lo. Al contrario losi mantiene a 120 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,37%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,055. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,34%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,72%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,72%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,06%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,6%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,51%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 35.425 punti. Guadagni frazionali per il(+0,39%); con analoga direzione, in moderato rialzo il(+0,44%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,23%),(+3,34%),(+3,03%) e(+1,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,75%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,56%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,51%.Tra i(+4,22%),(+3,05%),(+2,61%) e(+1,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,89%.Tentenna, che cede lo 0,90%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,71%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,65%.