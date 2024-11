Simone, il 2 dicembre si apre primo periodo di esercizio Warrent 2023-2026

Simone

(Teleborsa) -, società attiva nel campo dell’editoria quotata su Euronext Growth Milan, ha fatto sapere che il 2 dicembre 2024 si aprirà ilPrimo Periodo di Esercizio dei "" che si chiuderà il 17 dicembre 2024 (incluso). I portatori dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le, nel rapporto di n.1 Azione di Compendio per ogni 4 Warrant posseduti, ad un prezzo per ciascuna Azione di Compendio pari aLepotranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel periodo compreso tra il 2 dicembre e il 17 dicembre 2024, estremi compresi e dovranno essere presentate all’Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale del Primo Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo, fatta salva nuovamente ladi esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.Le Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori di Warrant durante ilsaranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del Primo Periodo di Esercizio.Le Azioni di Compendio sottoscritte in sede di esercizio di Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie Simone S.p.A. negoziate sualla data di emissione delle Azioni di Compendio