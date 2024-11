Trasporto aereo, Di Palma: "Superato pregiudizio su limitazione a rotte internazionali"

(Teleborsa) - ''Noi con la Fondazione Pacta abbiamo contribuito a superare un pregiudizio ideologico nei confronti del trasporto aereo, un pregiudizio ideologico che voleva limitarne la fruibilità esclusivamente per le tratte intercontinentali e a un'integrazione aria-ferro". È quanto ha sottolineato ilin occasione del"Nel periodo post Covid – ha proseguito– c'è stata una grande ripartenza che oggi è stata confermata. Oggi abbiamo dei numeri importanti di crescita del trasporto aereo, numeri che fanno del trasporto aereo un elemento di sviluppo economico per i Paesi.Paesi come la Libia, la Sierra Leone, il Kuwait, la Mongolia, confidano effettivamente sulla possibilità di determinare collegamenti aerei utili non solo alle relazioni internazionali ma anche alla crescita economica e di questo ne dobbiamo fare tesoro. Arriveremo al 2050 con la motoristica attuale e quindi l'unico carburante compatibile che garantisce comunque un traguardo della decarbonizzazione zero con marginale compensazione è il Saf che oggi ha un costo eccessivo. Ma confidiamo che la tecnologia al 2050 ci garantisca un prezzo compatibile con una sostenibilità ambientalale, economica e sociale''.