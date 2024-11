Wall Street chiude in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, alla vigilia della pausa per la festività del Ringraziamento. Iltermina con un calo dello 0,31%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,38%, chiudendo a 5.999 punti. Negativo il(-0,85%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,41%.Sul fronte macroeconomico, un indicatore chiave sull'inflazione (PCe) si è sviluppato in linea con le aspettative, con un aumento dello 0,2% a ottobre rispetto al mese precedente e una leggera accelerazione su base annua, al 2,3%.In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,19%) e(-0,69%).Al top tra i(+1,86%),(+1,42%),(+1,12%) e(+1,10%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,82%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,66%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,17%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,01%.(+3,72%),(+3,40%),(+3,21%) e(+2,67%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,60%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,21%.In perdita, che scende del 5,00%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,59 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI manifatturiero (preced. 48,5 punti)16:00: ISM manifatturiero (preced. 46,5 punti)14:15: Occupati ADP14:30: Bilancia commerciale.