Mooney, Gentile: verso modello One Stop Shop, i clienti cercano comodità e vicinanza

(Teleborsa) - "La prima cosa che osserviamo sul territorio èe questo bisogno di vicinanza - che è stato così importante anche durante l'epoca emergenziale del Covid dove la nostra rete ha avuto un ruolo centrale per supporto alla comunità nell'erogazione di servizi di base e per punto di riferimento di quartiere - ha mantenuto nel DNA questo valore e sentiamo che continua ad averlo e che se ne sente il bisogno". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione della nona edizione del Salone dei Pagamenti."La seconda cosa che vediamo è che la digitalizzazione è super importante ed è sicuramente crescente, ma si accompagna spesso ad un- racconta la manager - Le due cose - testa digitale e cuore umano - in un certo senso si rafforzano vicendevolmente in modelli ibridi - online e offline - che vanno oltre il modello di business, perché sono degli stili di vita quotidiani".Facendo degli gli esempi concreti, "anche con riferimento a delle popolazioni native digitali e che quindi ci aspettiamo che siano digitali puri, noi stiamo vedendo che i giovani hanno bisogno di prossimità. La fascia di età dei, che sono due punti percentuali in più rispetto alla media della popolazione italiana e paradossalmente la fascia di età che è tra i 55 e 64 - che potremmo immaginare essere più consona a un canale di prossimità - invece è meno rappresentata, meno tre punti percentuali, 26% verso il 29%"."L'altra cosa che nel nostro osservatorio stiamo notando e che va a rafforzare questo concetto tra digitale e umano quindi phygital - ricordiamoci che sei clienti su 10 sono phygital in Italia - è il fatto che le operazioni che si fanno sono", ha detto Gentile.Facendo anche qui degli esempi, "sul 100% dei nostri bonifici istantanei e ordinari, il 27% nascono e muoiono sul canale online, ma ben il 73% generano, fanno tutto il processo - di intestazione, del destinatario, dell'IBAN - generazione del QR Code online e poi con il QR Code si va in prossimità si fa la scansione del QR code e si fa il bonifico. Questo nel 73% dei casi, con una ricorrenza che dimostra che, perché poi io mi salvo il QR Code in rubrica e se ogni mese devo pagare l'affitto e fare lo stesso tipo di bonifico io ritorno in prossimità e faccio la stessa"."Ma questo non è solo nel prodotto transazionale di pagamento - dice l'AD di Mooney - È interessante notare che questo. Per esempio, ultimamente abbiamo lanciato il nostro MooneyGo e facendo riferimento ad esempio alle campagne di marketing e alle comunicazioni digitali che vanno a prospect potenziali acquirenti, ci rendiamo conto che approfondisco tutto digitalmente ma poi la conversion di questi clienti verso l'acquisto è fatta in prossimità. Oltre un quarto di questi signori anziché completare la procedura di acquisto online e far arrivare il device a casa, preferiscono andare in prossimità magari per chiedere le ultime caratteristiche di prodotto, magari per farsi un'idea e magari per prendere a scaffale direttamente il device da portarsi a casa e montarlo in auto".Guardando al futuro, "noie quindi appoggiarci su questi valori che ci vengono riconosciuti. Siamo innanzitutto molto capillari sugli 8.000 comuni italiani, perché abbiamo una presenza del 64%; questo vuol dire che ci sono 6 punti Mooney ogni 10.000 abitanti, il 43% della nostra rete è aperta anche di domenica,, due su tre sono contenti di non avere code e molti degli intervistati ci dicono anche che sono felici di poter trovare nel punto vendita anche altri articoli di servizio disponibili da poter comperare piuttosto che avere la possibilità nella loro giornata tipo anche di bere un caffè o di fare un pranzo veloce"."Questo ci conferma nel puntare anche su un, perché poi alla fine io magari sono digitalissimo e potrei fare benissimo le cose dalla mia app o a casa, ma in realtà mi trovo lì e magari prendo un gelato con mia figlia oppure mi prendo un caffè e pago un bollettino", ha affermato Gentile."A proposito di questo posso anche dire che sui nostri punti vendita che hanno il nostro registratore di cassa, siamo andati a vedere per curiosità gli scontrini e posso dire che ogni sei scontrini di caffè o caffetteria c'è anche un bollettino e quindi vuol dire che- ha concluso - Questo è molto importante secondo me".