Siemens, USA revocano restrizioni all'esportazioni di software per chip verso Cina

Siemens

(Teleborsa) -, colosso tedesco attivo nei settori delle tecnologie, della mobilità e dei servizi, è stata informata dal Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti che lee tecnologie di Electronic Design Automation (EDA) destinate ai clienti in Cina, stabilite nella lettera del 23 maggio ricevuta da Siemens,Di conseguenza, Siemens ha ripristinato il pieno accesso al software e alla tecnologia classificati con i numeri di classificazione per il controllo delle esportazioni (ECCN) 3D991 e 3E991, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di controllo delle esportazioni, e ha"Apprezziamo la pazienza dei nostri clienti nell'affrontare ilglobale e comprendiamo gli inconvenienti che ciò potrebbe aver causato", afferma la società in una nota.