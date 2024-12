Europa mista con focus su crisi politica a Parigi, tonfo di Stellantis dopo uscita AD

Stellantis

(Teleborsa) -. In, in particolare, rimane alta l'attenzione per la, con Jordan Bardella - presidente del partito di estrema destra Rassemblement National - che ha dichiarato che il partito farà cadere il governo del primo ministro Michel Barnier a meno che, in un "miracolo dell'ultimo minuto", non ceda alle loro richieste sul bilancio., trascinato al ribasso dal, dopo che ieri sera sono arrivate le dimissioni del CEO Carlo Tavares, con un anno in anticipo rispetto a quanto inizialmente preventivato.Sul fronte macroeconomico, Istat ha confermato cheferma rispetto al periodo aprile-giugno, con una crescita tendenziale dello 0,4%, mentre a ottobre gli occupati sono aumentati di 47.000 unità (+0,2%), con il tasso di occupazione al 62,5% dal 62,4% e un livello di disoccupazione al 5,8% (mai così basso da aprile 2007). In, l'indice definitivo dei responsabili degli acquisti, in linea con la stima preliminare e ulteriormente al di sotto della soglia di 50 che separa la crescita dalla contrazione.Lieve calo dell', che scende a quota 1,052. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,37%. Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,19%.Si riduce di poco lo, che si porta a +117 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,23%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,07%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,20%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 35.552 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente negativo il(-0,39%); sulla parità il(-0,1%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,00%),(+1,46%),(+1,22%) e(+1,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,43% (dopo le dimissioni improvvise dell'amministratore delegato Carlos Tavares). Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,09%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,87%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,79%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,66%),(+1,62%),(+1,38%) e(+0,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,60%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,39%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,11%.scende dell'1,84%.