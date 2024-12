Finaosta e SACE supportano la crescita di Pila

(Teleborsa) -supportano gli investimenti didi cui Finaosta detiene la maggioranza del capitale. L'operazione, di importo pari asupportata con, rientra nell'ambito del piano di copertura finanziaria dell'investimento di oltre 60 milioni di euro complessivi. Pila SpA, grazie al supporto ricevuto, gestirà la realizzazione della nuova linea funiviaria Pila – Couis in ottica di ammodernamento di tutto il comprensorio.Il Finanziamento in favore di Pila SpA, infatti, è stato richiesto allo scopo di effettuare i pagamenti dei costi e delle spese inerenti l'attività produttiva caratteristica dell'Impresa Beneficiaria da sostenere per la realizzazione di uncon annesse opere accessorie (stazioni, piste, impianti di innevamento e sistemi antivalanga) nel comprensorio sciistico di Pila in Valle d'Aosta.L'impianto destinato al trasporto di sciatori e pedoni consentirà in futuro anche il, a conferma dell'impegno dell'azienda a beneficio della mobilità sostenibile nel settore dei trasporti, di rilievo strategico per lo sviluppo del Sistema Paese."Con questa operazione noi di SACE – ha dichiarato– accompagniamo Pila SpA nell'implementazione di un piano di crescita sostenibile e strategico nel lungo periodo: grazie alla Garanzia Futuro di SACE, uno strumento semplice e digitale, l'impresa è infatti riuscita ad ottenere agevolmente le risorse necessarie per efficientare la struttura che ad oggi rappresenta il cuore pulsante della sua attività, garantendo il miglioramento del livello di servizio fornito ai clienti che beneficiano del comprensorio e rafforzando al contempo il collegamento funiviario regionale. Questo dimostra che investire nelle infrastrutture e nella sostenibilità può contribuire concretamente a dare un impulso alla produttività del Sistema Paese e siamo orgogliosi di essere parte attiva del cambiamento attraverso i nostri strumenti".