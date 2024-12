Italia: PIL 3° trimestre confermata crescita nulla t/t e +0,4% a/a

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2024 il– espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato – è rimasto stazionario rispetto al trimestre precedente ed è cresciuto dello 0,4% nei confronti del terzo trimestre del 2023. La crescita congiunturale del PIL diffusa in via preliminare il 30 ottobre 2024 era stata anch’essa nulla, così come quella tendenziale era stata dello 0,4%. Lo comunica l'Ildel 2024 ha avuto tre giornate lavorative in più del trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al terzo trimestre del 2023. La variazione acquisita per il 2024 è pari a +0,5%, mentre era stata stimata in via preliminare a +0,4% il 30 ottobre scorso.Rispetto al trimestre precedente, tra gli aggregati della domanda interna, icrescono dell’1%, mentre glidiminuiscono dell’1,2%. Lecrescono dell’1,2% mentre lediminuiscono dello 0,9%.Laal netto delle scorte registra un contribuito positivo di 0,5 punti percentuali alla crescita del Pil: +0,8 i consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private ISP, -0,3 gli investimenti fissi lordi e contributo nullo della spesa delle(AP). La variazione delle scorte ha contribuito positivamente alla variazione del Pil per 0,2 punti percentuali, mentre il contributo della domanda estera netta è risultato negativo di 0,7 punti percentuali.Riguardo al valore aggiunto, il comparto dell’risulta stazionario, l’diminuisce dello 0,7% mentre icrescono dello 0,2%.