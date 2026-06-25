USA, PIL primo trimestre rivisto al rialzo a +2,1%
(Teleborsa) - Rivista al rialzo la crescita dell'economia statunitense nel 1° trimestre del 2026. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica oggi i dati definitivi, il PIL americano è salito del 2,1% su base trimestrale, rispetto al +1,6% della seconda stima e contro il +0,5% del trimestre precedente.
Il PCE price index, una misura dell'inflazione, si attesta al 4,1% annuo (dal 3,8%), mentre l'indice PCE core, come previsto, registra un +3,4% rispetto al +3,3% precedente.
(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)
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