Forvia, Martin Fischer nuovo CEO al posto di Patrick Koller

Forvia

(Teleborsa) -, il produttore europeo di componenti per auto nato dall'acquisizione da parte di Faurecia della rivale tedesca Hella, ha annunciato che ilil 1° marzo 2025 e, in precedenza membro del Consiglio di Amministrazione di ZF Group.Fischer, 54 anni, vantaglobale, dove ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali presso importanti fornitori in Europa e negli Stati Uniti.Ha iniziato la sua carriera nel settore automobilistico connel 1998. È entrato innel 2006 ed è diventato presidente e CEO dell'attività American Electronics nel 2007. Nel 2014 è entrato in, gestendo l'attività turbocompressore in Europa e Sud America prima di essere promosso al Consiglio strategico del fornitore di propulsione come Presidente dei sistemi di trasmissione. Nel suo ultimo incarico dal 2019 al 2024 come membro del Consiglio di Amministrazione di, ha guidato una crescita redditizia in quattro divisioni aziendali: sicurezza passiva, sicurezza attiva, sistemi telaio ed elettronica e ADAS, supervisionando anche le regioni del Nord e del Sud America e dirigendo la qualità aziendale.Per garantire il passaggio di responsabilità, Fischer viene nominato dal Consiglio di amministrazione di Forvia come2024, prima di assumere la carica di CEO il 1° marzo 2025. Koller rimarrà nel Consiglio di amministrazione di Forvia fino alla fine del suo mandato all'Assemblea generale annuale del Gruppo il 28 maggio 2025.