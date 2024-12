IEG: in fiera a Rimini il diploma a 11 nuovi "Tecnologi del legno" della Prostand Corporate Academy

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Undici tecnologi del legno hanno ricevuto allail diploma di fine corso. La consegna, alla fine della seconda edizione del percorso di formazione organizzato dalla, che riconosce ufficialmente una figura professionale operativa in tutto il mondo nel settore degli arredamenti in legno, allestimenti fieristico-congressuali, come progettista di mobili, con molteplici opportunità di carriera nell'industria del legno e dei materiali naturali.sette donne e quattro uomini dall'età media di 43 anni, hanno frequentato le 340 ore di formazione in aula, le 160 ore di stage in azienda. Dopo l'esame finale, gli undici professionisti hanno ricevuto l'attestato dititolo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna e valido in tutta Europa (ai sensi della DGR 739/2013 Livello EQF6)., sono stati progettati al fine di aggiornare competenze per essere al passo con le richieste del mercato. La frequentazione del corso ha arricchito gli undici professionisti nell'ambito della loro attuale occupazione: progettazione di allestimenti fieristici, vendita immobiliare, attività imprenditoriale nel settore di componenti in legno, ecc. Fondamentale, per lala partnership con laall'origine del progetto "La città dei maestri" nei quali formazione e inclusione viaggiano insieme in ogni attività. È stata proprio OB Service a rilasciare formalmente i diplomi.Laè nata nel 2023, ha come scopo il contributo alla realizzazione personale attraverso la formazione specializzata ed il lavoro, in particolare nel settore dell'Architettura Temporanea, valorizzando ogni talento, aumentando l'inclusione, favorendo il benessere dei lavoratori, sviluppando la percezione positiva di sé e del proprio lavoro. La Academy ospita studenti sia interni che esterni a Prostand, coi docenti che accompagnano gli allievi in un percorso di crescita, sia professionale che umana, al fine di far emergere il talento di cui sono custodi."Formare professionalità è anche un modo per restituire al territorio quello che il territorio ci ha dato – ha detto–. Questa è la caratteristica del Gruppo IEG: essere un punto di arrivo, ma anche uno di partenza, verso nuove sfide e opportunità lavorative. La formazione e il trasferimento delle conoscenze sono nel nostro dna e sono pilastri dell'impegno sociale nell'ambito della strategia ESG (Environmental, Social and Governance) di inclusione e benessere dei lavoratori"."Di qui – gli ha fatto eco– la volontà di formare 'in casa' professionalità difficilmente reperibili. Il tema è particolarmente sentito per il settore degli allestimenti fieristici e degli eventi più in generale, dove il mismatch tra domanda e offerta di personale qualificato è elevato. Si aggiunge la possibilità di aggiornare costantemente conoscenze e competenze del personale interno, affinché siano sempre adeguate al mondo che cambia ed allo sviluppo vertiginoso della tecnologia".Alla consegna dei diplomi è intervenuto anche