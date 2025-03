Rimini, MIR 2025: produzione televisiva e sportiva, il suo futuro nella nuova area broadcast production

IEG – Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -, manifestazione organizzata da, torna dal 23 al 25 marzo al quartiere fieristico IEG dicon un’edizione che punta i riflettori sulle più recenti evoluzioni tecnologiche nel settore dell’audiovisivo e dell’intrattenimento. Con una nuova area dedicata alla broadcast production, l’evento si arricchisce con un focus pensato per scoprire le soluzioni digitali più avanzate per i processi di creazione e distribuzione dei contenuti televisivi e digitali, capaci di ridefinire il modo in cui si interagisce con i contenuti multimediali in diversi contesti applicativi.Con il claim “”, l’arearappresenterà il cuore pulsante dell’innovazione per l’intera filiera della produzione audiovisiva. All’interno di questo nuovo spazio espositivo, i visitatori potranno scoprire le tecnologie più avanzate: telecamere cinematiche, sistemi PTZ intelligenti, infrastrutture IP, soluzioni cloud-based e sistemi integrati per la gestione dei contenuti. Tutte le soluzioni saranno presentate attraverso dimostrazioni dal vivo, offrendo un’esperienza immersiva e concreta. Numerose leche parteciperanno all’iniziativa, tra cui Adcom, Aret, Barnfind Technologies, Eurocomm Innovazione, Guido Ammirata, Omnio, Professional Show, Sony, Sky Italia, Trans Audio Video e Videocine. Un’opportunità unica per esplorare l’evoluzione tecnologica del settore e comprenderne le implicazioni concrete nella produzione di contenuti premium.Il momento clou dell’apertura di Broadcast Production sarà il panel inaugurale “”, in programma domenica 23 marzo alle ore 11:30 presso la Tech Arena – Padiglione 4. L’incontro vedrà protagonista Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, intervistato dalla giornalista Valeria Ciardiello. L’intervento approfondirà le nuove strategie di produzione e distribuzione dei contenuti sportivi in un contesto in continua evoluzione, segnato dalla crescente richiesta di fruizione digitale, dalla segmentazione del pubblico e dall’adozione di tecnologie sempre più sofisticate. L’incontro offrirà una panoramica sul ruolo centrale che l’innovazione tecnologica riveste nel ripensare il prodotto-calcio e nell’ottimizzare i modelli di monetizzazione audiovisiva.L’area Broadcast Production ospiterà uncon esperti e professionisti delle principali media company, tra cui Mediaset, Sky, Rai, Microsoft, Sony e alcune delle più influenti società di produzione. Tra gli appuntamenti più attesi, il talk “Produzioni Prime Time: tecnologie e strategie di successo”, con Valeria Ciardiello, giornalista e conduttrice televisiva, Marco Lucarelli, direttore della fotografia, e Mauro Severoni responsabile progetti audio Rai. E ancora, “Le tecnologie per sostenere i servizi di produzione Premium”, evento che vedrà protagonisti Paola Montanari, ceo di Videe, Sergio Cecchini, ceo di NEP Italy, Stefano Teodori, responsabile dell’area di attività ingegneria, esercizio impianti e manutenzione Rai, e Francesco Donato, cto di Euro Media Group Italy. A MIR 2025 si parlerà anche di “Investimenti e infrastrutture per l’evoluzione delle Media Companies” con Monia Vanotti, direzione tecnologica Mediaset, Giuseppe Laurita, lead of production applications development di Sky e Marco Di Concetto, head tv production & broadcast operations di RTI – Gruppo Mediaset. Infine, “Come le tecnologie abilitano la trasformazione della filiera audiovisiva” sarà l’incontro in cui Marco Bizzotto, solutions sales manager di Sony, e Andrea Gianolli, ceo di ONE-TV affronterà il tema del cambiamento dei modelli di consumo dei contenuti con analisi sull'impatto delle nuove tecnologie sul comportamento del pubblico e sulla domanda in tempo reale.