Mare Group, accordo da 4,5 milioni di euro con cliente internazionale settore Difesa e Spazio

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti, ha avviato le lavorazioni in relazione a un nuovocon un primario cliente internazionale nel settore, per attività di sviluppo software ad alta tecnologia afferenti alla linea di business Digital Services.L'accordo prevede un impegno fino acon completamento entro 24 mesi. Entro la fine del 2024 è prevista l'evasione di lavori per circa. Questo sviluppo si aggiunge agligià ricevuti, incrementando ulteriormente ile confermando la continua crescita della linea Digital Services anche per il 2025."Si tratta di settori strategici in cui abbiamo volutamente scelto di investire e per i quali abbiamo, con le competenze attuali, grandi spazi di manovra: l’andamento del business, la sottoscrizione di nuovi ordini in ambito difesa e l’acquisizione di Powerflex, sono passi determinanti del nostro ambizioso piano di espansione", ha aggiunto, CEO di Mare Group.