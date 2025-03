Rosetti Marino, utile 2024 quadruplicato a 30 milioni. Dividendo di 2 euro

Rosetti Marino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, ha chiuso ilconconsolidati pari a 582,6 milioni di euro (359,1 milioni di euro al 31 dicembre 2023). L'incremento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (62,2%) è riconducibile al, che ha realizzato ricavi di 418 milioni di euro (315 milioni di euro al 31 dicembre 2023) e al, che ha realizzato un volume d'affari di 164 milioni di euro (32 milioni di euro al 31 dicembre 2023), mentre il settore Navale ha contribuito all'attività produttiva con 1 milione di euro (12 milioni di euro al 31 dicembre 2023).Il margine operativo lordo () consolidato è stato di 53,7 milioni di euro, corrispondente al 9,21% dei ricavi, contro 21,9 milioni di euro al 31 dicembre 2023 corrispondente al 6,11% dei ricavi. L'incremento dell'EBITDA è una diretta conseguenza dell'incremento del volume di affari. Ilconsolidato è stato di 29,98 milioni di euro, contro 7,04 milioni di euro al 31 dicembre 2023.Laconsolidata a breve, comprensiva delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, al 31 dicembre 2024 è positiva (eccedenza di cassa) per 176,2 milioni di euro, rispetto a 126,8 milioni di euro al 30 giugno 2024. La variazione è principalmente riconducibile a un anticipo versato da un cliente per lavori avviati nell'esercizio 2024.Ilammonta a 1,16 miliardi di euro (818 milioni di euro al 31 dicembre 2023) ed è composto come segue: 622 milioni di euro nel settore Oil&Gas (341 milioni di euro al 31 dicembre 2023), 538 milioni di euro nel settore Renewables & Carbon Neutrality (477 milioni di euro al 31 dicembre 2023).Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azioni di destinare parte dell'utile d'esercizio 2024 a remunerazione del capitale, mediante assegnazione di ununitario di 2 euro per ogni azione avente diritto (con data di stacco cedola il 19 maggio, come data di pagamento dal 21 maggio e con record date il 20 maggio) e di destinare la residua parte a riserve.Il CdA, a seguito della prematura scomparsa del consigliere Giorgio Zuffa, ha inoltre deliberato dialla carica di Consigliera fino alla più prossima assemblea.