Piano sicurezza FS: 250 agenti presidiano treni e stazioni per Natale

(Teleborsa) - Laè l’obiettivo di un piano messo in camposui treni e nelle stazioni da parte dila società del Gruppo FS dedicata alla sicurezza. Un programma d’azione che vedrà 250 donne e uomini di FS Security presidiare 24 tra le linee ferroviarie più a rischio fino al giorno di Natale.L’obiettivo èdi tutti in vista dell'aumento dei passeggeri in stazione e sui treni per le vacanze natalizie. Da nord a sud della penisola, infatti, saranno intensificati i controlli a bordo e nei pressi degli accessi dei mezzi di trasporto. Ogni giorno, poi, saranno monitorate più di 70 linee e stazioni e 1.300 treni nella fascia oraria mattutina, pomeridiana e seraleTra le 24 linee individuate figurano la Milano-Verona, la Milano-Genova, la Milano-Brescia, la Bologna-Piacenza, la Venezia-Udine, la Firenze-Viareggio, la Roma-Nettuno, la Reggio Calabria-Lamezia, la Napoli Campi Flegrei-Salerno e in Sicilia la Palermo-Termini Imerese e la Messina-Patti.