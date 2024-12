Promotica, a novembre avviate 5 campagne fidelizzazione per più di 24 milioni di euro

Promotica

(Teleborsa) -- agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy quotata su Euronext Growth Milan – ha fatto sapere di aver avviatonel mese diper importanti player dellanazionali ed internazionali come Coop, Carrefour e il Gruppo DESA, per un valore complessivo superiore a"Siamo molto soddisfatti di continuare le collaborazioni con i principali operatori della GDO e con leader nel settore dell’home e personale care come il Gruppo DESA. Si tratta di campagne rilevanti non solo in termini economici, ma soprattutto perché hanno permesso il rinnovo di partnership con clienti e fornitori strategici, in linea con il nostro piano di sviluppo futuro. L’intento è di proseguire con lo stesso entusiasmo nei prossimi mesi, per i quali abbiamo già in cantiere numerosi progetti di rilievo", ha commentato, amministratore delegato di Promotica.