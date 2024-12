G Rent definisce condizioni AuCap, via il 9 dicembre

G Rent

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di, proptech company attiva nel settore dell'hospitality di immobili di lusso e quotata su Euronext Growth Milan, hasociale a pagamento e in via scindibile da offrire in opzione agli azionisti.La società emetterà massime 2.191.500 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 9 azioni di nuova emissione ogni 25 diritti di opzioni posseduti, da liberarsi in denaro, al prezzo unitario di sottoscrizione di 0,48 euro, di cui 0,01 a titolo di capitale e 0,47 a titolo di sovrapprezzo. IlL'azionistaha confermato laall'Aumento di Capitale al fine di garantire che lo stesso venga sottoscritto per un importo almeno pari a 1 milione di euro.I 6.087.500che daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, contraddistinti dalla cedola n. 1, verranno emessi a diposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli e avranno il codice ISIN IT0005625287. I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 9 dicembre 2024 e il 23 dicembre 2024 (estremi inclusi), con negoziazione in borsa nel periodo compreso tra il 9 dicembre 2024 e il 17 dicembre 2024 (estremi inclusi), e con offerta su Euronext Growth Milan degli eventuali diritti di opzione non esercitati al termine del periodo di opzione entro il mese successivo al termine del predetto periodo per almeno due sedute, salvo chiusura anticipata.Non è previsto alcune/o collocamento.