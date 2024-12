JetBlue: nei primi nove mesi 2024 ricavi totali in calo, migliorano quelli unitari

JetBlue

(Teleborsa) -, compagnia aerea low-cost statunitense, nel terzo trimestre ha registratoin leggero aumento per 2,36 miliardi di dollari (+0,5%) mentre nel cumulato dei nove mesi ha registrato un calo del 3,9% raggiungendo i 7 miliardi. In calo anche il numero di: -0,1% a 2,2 milioni di passeggeri nel trimestre chiuso il 30 settembre, -4,7% a 6,5 milioni di passeggeri nel computo dei nove mesi.per il terzo trimestre del 2024 di(-0,17 dollari per azione). Spese operative pari a 2,4 miliardi di dollari, in calo del 4,2% su base annua.La compagnia aerea ha sottolineato però come ilsia migliorato di circa cinque punti anno su anno allo fino a -0,4%. Migliorate anche lecon un fattore di completamento del 98% circa, in aumento rispetto al 96% circa del terzo trimestre del 2023. I ricavi unitari del terzo trimestre su base annua sono aumentati del 4,3%."Abbiamo raggiunto o superato tutti i nostri obiettivi finanziari per il terzo trimestre e abbiamo progredito nell'implementazione della nostra strategia JetForward, sostenendo lo slancio che abbiamo stabilito nel secondo trimestre", ha dichiarato, amministratore delegato di JetBlue. "Grazie agli sforzi dei nostri membri dell'equipaggio e al miglioramento delle prestazioni operative nel terzo trimestre, abbiamo registrato un aumento a due cifre della soddisfazione dei clienti anno dopo anno. Sono orgoglioso di guidare questo incredibile team, in particolare perché continua a offrire l'esperienza JetBlue di fronte a sfide operative come gli uragani Helene e Milton".