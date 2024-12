Lemon Sistemi, Websim avvia copertura con Buy e TP a 3,5 euro

Intermonte

Lemon Sistemi

(Teleborsa) - Websim Corporate Research () hasu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e della progettazione di soluzioni per l'efficientamento energetico, con" ediper azione.Gli analisti scrivono che Lemon Sistemi ha una PFN in sostanziale pareggio e, dopo un 2024 negativo dovuto al venire meno del Superbonus 110, nei prossimi anni dovrebbe generare flussi di cassa rilevanti grazie al forte incremento stimato del volume d'affari (CAGR 2025-27 superiore al 60%), alla crescente marginalità (EBITDA margin atteso al 28% nel 2027 dal sostanziale pareggio del 2024) ed all'elevata cash conversion, che viene previsto mediamente superiore al 55% nel prossimo triennio, con un. Tali risorse potrebbero essere utilizzate per accelerare il processo di crescita anche in altre regioni tramite acquisizioni.Websim ritiene che Lemon Sistemi siasotto il profilo climatico per cogliere le rilevanti opportunità che deriveranno dagli 46 miliardi di euro di investimenti nel settore fotovoltaico previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima nel periodo 2024-2030.