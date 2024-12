Wall Street chiude attorno alla parità

Dow Jones

(Teleborsa) -, condizionato dai, che confermano un raffreddamento del mercato, con un aumento delle offerte di lavoro ed un calo dei licenziamenti. A frenare il mercato hanno poi contribuito anche le, che questa volta hanno coinvolto la, che ha annunciato l'introduzione della legge marziale poi ritirata.A New York, ilchiude debole, attestandosi a 44.706 punti, con una limatura dello 0,17%; invariato l', con chiusura a 6.050 punti(+0,05%). In frazionale progresso il(+0,31%); poco sopra la parità l'(+0,22%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,12%) e(+0,56%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,88%),(-0,74%) e(-0,65%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,30%),(+1,28%),(+1,23%) e(+0,92%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,10%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,38%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,58%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+3,51%),(+2,94%),(+2,22%) e(+2,11%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,01%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,10%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,60%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,73%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 166K unità; preced. 233K unità)15:45: PMI composito (atteso 55,3 punti; preced. 54,1 punti)15:45: PMI servizi (atteso 57 punti; preced. 55 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,5%)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 55,5 punti; preced. 56 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,84 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 55,6K unità).