Campus Bio-Medico di Roma: inaugurata la nuova Parafarmacia a servizio dei cittadini

(Teleborsa) - Si è svolta questa mattina, presso la piazza interna al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, in via Álvaro del Portillo 200, l'inaugurazione della. La nuova struttura rappresenta un significativo ampliamento dei servizi a disposizione di studenti, docenti, personale, cittadini e visitatori. L'apertura della Parafarmacia si inserisce nel più ampiodenominato, nell'ambito del Social Green Masterplan in ottica One Health.Questo progetto mira a offrire un ecosistema di servizi integrati per migliorare la qualità della vita e semplificare le attività quotidiane della comunità accademica e del territorio circostante. La nuova Parafarmacia, nata in, non solo rafforza l'offerta di servizi sanitari presenti nel Policlinico, ma rappresenta anche un importante punto di riferimento per il quartiere di Trigoria,contribuendo a rendere più accessibili prodotti e servizi legati al benessere e alla salute.Con questa nuova iniziativa, ilpunta a confermare il proprio impegno nel rispondere, in modo sempre più integrale,alle esigenze della comunità, promuovendo un modello integrato di salute, ricerca, formazione e sviluppo territoriale.Con l'occasione è stata presentata l'iniziativa dellacon cui IGEA e Campus Bio-Medico mettono a disposizioneindicati dal Municipio Roma IX- EUR."L'inaugurazione della nuova Parafarmacia – ha detto– rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per offrire maggiori servizi a studenti, personale, pazienti e cittadini. Uno spazio pensato non solo per rispondere alle esigenze sanitarie della comunità universitaria, ma anche per essere un punto di riferimento per il quartiere di Trigoria, contribuendo al benessere del territorio in cui operiamo. Questa Parafarmacia non è solo una nuova struttura, ma il simbolo della continua attenzione del Campus ad iniziative con impatto sociale e per migliorare la qualità della vita della nostra comunità in coerenza con il programma del Social Green Masterplan"."Sono lieto di questa nuova attività che – ha sottolineato– è partita in maniera molto positiva. Auspichiamo uno sviluppo e integrazione di questo servizio nella filiera farmaceutico-sanitaria e come pilota di innovazione degli ambiti dei servizi territoriali: la parafarmacia come luogo di erogazione di servizi per i cittadini e i pazienti e strumento di welfare aziendale per idipendenti e la comunità del Campus"."Grazie al Campus Bio-Medico e ad IGEA per la concreta attenzione nel supporto alle fasce più deboli. La Social Card – ha affermato– sarà un aiuto soprattutto per la lotta alla povertà infantile e per le famiglie più fragili del nostro Municipio, ancora una volta apprezziamo la sensibilità del Campus e dei suoi partner attraverso azioni efficaci e tangibili".