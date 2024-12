Eventi e scadenze del 5 dicembre 2024

Giovedì 05/12/2024

Dhh

Dollar General

Hewlett Packard Enterprise

Valtecne

Deutsche Bank

(Teleborsa) -- I ministri dei Trasporti dovrebbero approvare la posizione del Consiglio su varie direttive e regolamenti riguardanti il ritiro della patente di guida, i diritti dei passeggeri nei viaggi multimodali e l'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'UE. Inoltre, prenderanno atto dei progressi sulla direttiva sui trasporti combinati e terranno un dibattito sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo09:30 -- Roma - All'evento verrà presentato e firmato il del Manifesto dell'Alleanza per l'Economia Circolare, la prima iniziativa privata in Italia, con il coordinamento di Agici, che esprime obiettivi e proposte programmatiche sui temi della circolarità grazie al contributo di 10 grandi aziende italiane: A2A, Aquafil, Cassa Depositi e Prestiti, Costa, Enel, Hera, Ferrovie dello Stato, Intesa Sanpaolo, Maire e Touring Club Italiano09:30 -- Auditorium GSE, Roma - Durante l’incontro sarà presentato lo studio "Lo sviluppo delle rinnovabili e il paesaggio", realizzato da Althesys con la European Climate Foundation, sul quale si confronteranno esperti del settore energetico, di architettura e paesaggio, istituzioni, associazioni ambientaliste e rappresentanti della società civile. Tra gli interventi, Paolo Arrigoni, Presidente GSE10:00 -- Le prospettive per l’economia italiana - Anni 2024/202510:00 -- Centro Congressi della Fondazione Cariplo, Milano - Alla presentazione di Nomisma interverranno, tra gli altri, Cristiana Fiorini (DG Intesa Sanpaolo Private Banking), Lucio Poma (Chief Economist Nomisma), David Scala (Responsabile mutui Intesa Sanpaolo) e Giampiero Schiavo (CEO CASTELLO SGR)10:00 -- Bruxelles - Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, parteciperà al Consiglio europeo dei trasporti11:00 -- Roma - Il Presidente Mattarella sarà alla cerimonia in occasione dei 120 anni dall'inaugurazione del Tempio Maggiore di Roma e 500 anni dalla nascita della Comunità ebraica11:00 -- Il Benessere equo e sostenibile dei territori - La regione Sicilia (Anno 2024)11:00 -- Associazione Civita, Piazza Venezia, Roma - Presentazione del Rapporto Civita "Next Gen AI. Opportunità e lati oscuri dell'Intelligenza Artificiale nel mondo culturale e creativo". Interverranno tra gli altri, Gianni Letta, Nicola Maccanico e Simonetta Giordani, rispettivamente Presidente, Vicepresidente e Segretario Generale dell'Associazione Civita, Matteo Fedeli (DG SIAE), Giorgio Ventre (Direttore Scientifico Apple Academy Università di Napoli Federico II), Malika Ayane (Cantautrice) e Matteo Rovere (Regista e produttore cinematografico)11:30 -- Sala Stampa Camera dei Deputati - Conferenza stampa organizzata da FIAIP e SoloAffitti che riunirà i principali esponenti del mondo immobiliare ed accademico nazionale per discutere sui temi del caro affitti e su come far fronte e risolvere la carenza di alloggi per gli studenti universitari11:30 -- MAXXI, Roma - Anteprima stampa della mostra realizzata in collaborazione con Autostrade per l'Italia, che propone progetti storici e cantieri in corso di realizzazione. Interverranno, tra gli altri, la Presidente e l'AD di Autostrade per l'Italia, Elisabetta Oliveri e Roberto Tomasi12:00 -- Conti nazionali Gettito delle imposte ambientali (2008/2023)13:00 -- Quirinale - Colazione del Presidente Mattarella con la Presidente della Repubblica di Slovenia, Nataša Pirc Musar15:15 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà a Palazzo Chigi il Primo ministro della Repubblica francese, Michel Barnier16:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Vice-Presidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme, Raffaele Fitto- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti12:45 -- Appuntamento: “Deutsche Bank Chief Investment Office - Outlook 2025”, per approfondire, insieme a Manuela Maccia, Chief Investment Officer per l’Italia, le prospettive economiche e finanziarie per il prossimo anno. Presso gli uffici Deutsche Bank in Via Turati, Milano