Generalfinance rinnova e aumenta linea di finanziamento revolving con garanzia SACE

Generalfinance

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, ha finalizzato ilcirca (nuova scadenza: 31 dicembre 2027) delstipulato con 14 banche (Linea RCF), con un significativo aumento dell'ammontare finanziato, dai precedenti 173 milioni di euro a 260 milioni di euro.In particolare, l'incremento della Linea RCF è stato: Banco BPM (Mandated Lead Arranger e Banca Agente), Intesa Sanpaolo (Mandated Lead Arranger), Credit Agricole Italia (Mandated Lead Arranger), Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Di Credito Cooperativo Di Milano, BPER Banca, Banco di Desio e della Brianza, BdM Banca - Gruppo Mediocredito Centrale, Cassa di Risparmio di Asti, Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Banca Santa Giulia.Oltre alle banche già presenti, sonole seguenti nuove banche: Banca Popolare di Sondrio, Bank Of China, Banca Centropadana Credito Cooperativo.L'operazione di finanziamento è, nell'ambito del "Rilievo Strategico", a copertura del rischio di mancato rimborso del capitale e degli interessi, per un importo massimo garantito pari al 50% dell'importo complessivo della Linea RCF. Grazie anche all'intervento di SACE, Generalfinance ha potuto ulteriormente ottimizzare il costo della provvista, con una riduzione dello spread della Linea RCF - rispetto al tasso di riferimento (Euribor 3 mesi) - dai precedenti 162 punti base a 150 punti base."L'operazione di finanziamento rinnovata si inserisce in undisponibili - ha commentato l'- Siamo estremamente soddisfatti per questa nuova operazione triennale. Ringrazio, in modo particolare il nostro CFO Ugo Colombo e il nostro team per l'ottimo lavoro effettuato e il pool di banche finanziatrici - coordinato dalla capofila BancoBPM e con Intesa Sanpaolo e Credit Agricole come arranger - per aver confermato la fiducia nei confronti del team di Generalfinance, nei risultati di forte crescita e solidità realizzati nell'ultimo triennio e nel percorso di ulteriore sviluppo e consolidamento che ci attendiamo nei prossimi anni".