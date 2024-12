RiminiWellness torna nel 2025 con tante novità su benessere e fitness

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Torna an che l'anno prossimo, l’evento internazionale di riferimento per il mondo del wellness e del fitness organizzata da IEG –. La 19esima edizione si terrà, negli spazi della Fiera di Rimini e lungo la Riviera.La manifestazione rappresenta unper l’intera community del wellness, unendo innovazione, business, formazione e intrattenimento in una celebrazione collettiva di salute e benessere., infatti,, ma un vero e proprioche racchiude l’intero universo del wellness e del fitness distribuiti su un totale di 30 padiglioni espositivi. Interverranno le: dai produttori diper l’attività fisica alledi categoria. Non mancheranno i, con un focus su medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e longevità,, con i prodotti di nutraceutica e integrazione che uniscono il benessere fisico con la cura di sé. Fra i tanti espositori le, sempre più connesse con il mondo del wellness, e queòle dedicate all’Anche l’edizione 2025 sarà organizzata in, dove sarà possibile scoprire le ultime tendenze di allenamento attraverso masterclass, dimostrazioni live e incontri con trainer di fama mondiale;che conta su oltre 13.000 metri quadrati dedicati alla forza e alle discipline performance. Body-building, Power-Lifting, sport da combattimento, arti marziali e cultura fisica si fonderanno in un mix unico, completato da un focus sul ruolo degli integratori, con la presenza dei principali brand del settore. Dal lato opposto del quartiere fieristico:, vetrina esclusiva per le innovazioni tecnologiche, le migliori attrezzature fitness, i servizi digitali e soluzioni per palestre, spa, centri medici e centri sportivi;dedicata alla salute e alla longevità, con un focus su medicina sportiva, fisioterapia, scienze riabilitative, nutraceutica, settore in grande crescita grazie alle declinazioni in ambito wellness e medico di interesse sia per il consumatore, sia per l’operatore business;proporrà un viaggio a 360° nel benessere personale, con prodotti, servizi e tecnologie pensate per migliorare la qualità della vita. l'area, uno spazio dedicato al tema dell’alimentazione, che ospiterà le ultime novità su cibo sano, showcooking, degustazioni e corsi dedicati a uno stile di vita salutare.Si rinnova anche l’appuntamento con, l'evento che coinvolge un pubblico più ampio e si estende a tutto il territorio grazie alla: una Wellness Community Activation con decine e decine di iniziative che integreranno benessere e movimento tra le bellezze storiche, culturali e turistiche di Rimini. Dal litorale ai parchi cittadini, dal Parco del Mare alla suggestiva Piazza sull'Acqua, la manifestazione celebra un, rafforzando il ruolo di Rimini come promotrice di uno stile di vita attivo., segna una: l’apertura ufficiale della. Sarà quindi possibile assicurarsi il proprio posto per partecipare all’edizione 2025.