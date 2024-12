S&P-500 e Nasdaq su nuovi record, attesa per rapporto mercato del lavoro

Dow Jones

(Teleborsa) -archivia la giornata con un guadagno suldello 0,69%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 6.086 punti (+0,61%). Positivo il(+1,24%); come pure, in denaro l'(+0,81%).Prima dell'apertura del mercato, l'Automated Data Processing (ADP) ha comunicato che glihanno registrato un aumento di 146 mila posti di lavoro a novembre, dopo i 184 mila del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di 233 mila), sotto le attese dagli analisti per 166 mila unità. I dati, come al solito, arrivano prima dell'atteso rapporto mensile del Dipartimento del Lavoro americano sull'occupazione, in uscita venerdì.Durante la seduta, è arrivato l'ultimo intervento pubblico del presidente della Federal Reserve,, prima della prossima riunione della banca centrale statunitense. "L'economia è in una posizione migliore di come era a settembre e di come pensavamo, quindi", ha detto.Donald Trump ha nominato come prossimo(SEC), l'ente federale statunitense preposto alla vigilanza della Borsa.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,77%),(+1,20%) e(+0,61%). Nel listino, i settori(-2,47%) e(-0,89%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+10,99%),(+2,21%),(+2,12%) e(+1,96%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,99%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,33%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,27%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,22%.Tra idel Nasdaq 100,(+23,19%),(+7,13%),(+7,01%) e(+5,34%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,73%. Crolla, con una flessione del 5,50%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,46%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,71%.