UE autorizza acquisto Creative Planning da parte di TPG, GA e Mallouk

TPG

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, l'di Creative Planning da parte di, General Atlantic e Peter Mallouk, tutti degli Stati Uniti.La transazione riguarda principalmente i mercati per la fornitura di un approccio diguidato dalla pianificazione finanziaria, pianificazione pensionistica, pianificazione patrimoniale, servizi fiduciari, pianificazione fiscale e servizi di family office per privati ??e clienti istituzionali.La Commissione ha concluso che la transazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data ladelle società derivante dalla transazione proposta. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della procedura di revisione semplificata delle fusioni.