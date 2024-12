Seduta mista a Wall Street, mercato del lavoro supporta taglio Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -, con l'S&P 500 destinato a registrare il suo 57esimo record in chiusura nel 2024 e il Nasdaq trainato al rialzo dalla buona prestazione del comparto tech.Gli investitori valutano positivamente i dati del Bureau of Labour Statistics statunitense, che hanno indicato un aumento maggiore delle attese nei posti di lavoro nei settori non agricoli,di interesse questo mese.Scendendo nei dettagli, il rapporto ha mostrato che lesono aumentate di 227.000 a novembre 2024, rispetto alle attese di un aumento di 202 mila; la lettura di ottobre è stata rivista al rialzo a 36.000 da 12.000. Inoltre, ilsi è attestato al 4,2% a novembre, in linea le attese e dopo il 4,1% del mese prima.Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono ora unanella riunione di questi mese (rispetto al 71% di ieri e al 66% di una settimana fa).Guardando ai principali indici della Borsa di New York, ilsta lasciando sul parterre lo 0,25%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 6.082 punti. Guadagni frazionali per il(+0,66%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,18%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,32%) e(+1,28%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,45%),(-1,39%) e(-0,41%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,95%),(+1,58%),(+1,44%) e(+1,09%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,18%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,22%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,62%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,18%.Al top tra i, si posizionano(+18,23%),(+4,49%),(+3,84%) e(+3,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,69%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,02%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,75%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,49%.