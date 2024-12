Villa Monna Tessa: rinasce a Firenze una residenza universitaria per 480 studenti

(Teleborsa) -, storico complesso immobiliare a Firenze, verrà trasformata in una. L’immobile, di proprietà dell’Università di Firenze e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi (AOU Careggi), sarà, gestito dacon il sostegno principale die dellaIl progetto, reso possibile grazie al cambio di destinazione d’uso approvato dal Comune di Firenze, prevede un. Gli interventi interesseranno oltre 11.000 metri quadri dell’edificio, inutilizzato dal 2018, e l’area circostante di 15.000 metri quadri.La futura residenza offrirà posti letto a: il 50% sarà a tariffa regolata secondo i criteri del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), il restante 50% sarà convenzionato con il Comune di Firenze, trenta posti saranno riservati ai familiari dei degenti delle strutture sanitarie vicine. L’Università di Firenze avrà l’opzione di riservare 41 posti per studenti con particolari esigenze.L’intervento, conforme ai principi di(art. 8 del Regolamento UE SFDR 2088/2019), vedrà l’avvio dei lavori nele la struttura sarà operativa per l’anno accademico 2027/2028.Villa Monna Tessa rappresenta un tassello importante nel, che mira a ridurre il divario tra domanda e offerta abitativa per studenti e giovani professionisti. Questo traguardo è frutto della sinergia tra investitori nazionali, come CDP Real Asset, e territoriali, tra cui la Fondazione CR Firenze.Alla presentazione del progetto sono intervenuti:, presidente della Fondazione CR Firenze,, presidente della Regione Toscana,, rettrice dell’Università di Firenze, Rappresentanti di CDP Real Asset SGR, Investire SGR, AOU Careggi e il Comune di Firenze.La riqualificazione di Villa Monna Tessa testimonia, offrendo agli studenti un ambiente accessibile, moderno e attento all’inclusività.