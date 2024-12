Banca Valsabbina, soci approvano dividendo straordinario e assegnazione gratuita di azioni

(Teleborsa) - L'di, la principale banca popolare di Brescia, ha approvato unin contanti di 0,15 euro per azione, mediante distribuzione di riserve di utili per un importo complessivo stimato di 5,2 milioni di euro, che si somma ai 17,3 milioni di euro già distribuiti a inizio giugno, a valere sugli utili 2023. Inoltre, è stata approvata l'a tutti gli azionisti della banca di azioni proprie nella misura di 1 azione ogni 75 possedute.Il, tenutosi immediatamente dopo la seduta assembleare, in esecuzione delle deliberazioni, ha: la data di stacco del dividendo straordinario per il 16 dicembre 2024 con pagamento per il giorno 18 dicembre 2024 a valere sul possesso azionario di ciascun azionista alla data del 17 dicembre 2024; la data di assegnazione delle azioni per il giorno 18 dicembre 2024, a valere sul possesso azionario di ciascun azionista alla data del 17 dicembre 2024. L'assegnazione delle azioni avrà luogo successivamente alla distribuzione del dividendo straordinario.Le azioni verranno assegnate gratuitamente a tutti coloro che risulteranno azionisti allanel rapporto di n. 1 azione gratuita ogni n. 75 azioni detenute, sempre con arrotondamento all'unità inferiore, e, in ogni caso, nel limite massimo delle complessive azioni proprie effettivamente disponibili e presenti nel portafoglio della Banca. Non verrà assegnata alcuna azione a coloro che risulteranno titolari di un numero di azioni inferiore a 75."In un contesto di stabile crescita della banca e di creazione di valore per la base sociale e per i territori di riferimento, si esprime apprezzamento e soddisfazione per le delibere assunte all'assemblea dei soci che consentono la distribuzione a tutti gli azionisti della banca di un ulteriore valore, in parte in contanti ed in parte con assegnazione gratuita di azioni - ha dichiarato il- Considerando il dividendo da utili 2023 (0,5 euro per azione) e la distribuzione straordinaria oggi approvata (dividendo da riserve e assegnazione azioni gratuite), il(calcolato sul prezzo medio dell'azione 2023-2024) è di, ciò comprovando la capacità della banca di generare un importante ritorno economico e reddituale".