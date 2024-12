"ESG Hub": nasce la sezione dedicata ai partner di SACE

(Teleborsa) - SACE lancia la nuova sezione dellache include i servizi offerti dai partner che hanno scelto di collaborare conper accelerare il percorso di transizione sostenibile e digitale delle imprese italiane. "Questa collaborazione – spiega SACE in una nota – arricchisce l'offerta di ESG Hub e affianca all'offerta di SACE quella di player specializzati in servizi legati alla sostenibilità, rendendo la piattaforma un marketplace innovativo e consentendo alle imprese italiane di trovare in un unico ecosistema digitale una vasta offerta di servizi che possano accompagnarle nel loro viaggio all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità".Lepotranno esplorare e fruire dei contenuti e degli strumenti offerti dai partner di SACE e tramite il configuratore della piattaforma, dotato della funzione, potranno visualizzare l'elenco dei partner accreditati e selezionare i servizi di interesse utilizzando filtri per parola chiave, area di interesse, sottocategorie di servizi e regione.Questo sistema non solo aiuta le imprese a trovare i partner più adatti ai loro bisogni, ma garantisce anche la prossimità e la tempestività del servizio offerto, grazie ad un'area di backoffice strutturata che consente ai partner di gestire le richieste ricevute. All'interno dell'ecosistema, i partner potranno presentare i propriper le imprese che desiderano abbracciare lain un percorso che vede sostenibilità e digitalizzazione come due fattori imprescindibili per strutturare una strategia di successo che accresca la competitività delle imprese nel lungo periodo sui mercati globali.Ad oggitra cui Strategia e Reportistica ESG con possibilità di richiedere un Assessment e Piano di sviluppo sostenibile e altri servizi a supporto; Valutazioni e certificazioni ESG che riguardano ad esempio l'Assessment sui rischi climatici, Carbon Footprint, Life Cycle Assessment e molte altre; Formazione in ambito ESG con corsi e moduli formativi, e-learning e contenuti digitali; elaborazione del Rating ESG; Supporto e soluzioni per la finanza sostenibile e compliance ESG; Soluzioni pratiche e digitali per la transizione sostenibile in tutte le sue declinazioni applicate, ad esempio, all'efficienza energetica,alla mobilità sostenibile e al wellbeing.